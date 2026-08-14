Dois jovens cineastas de Goiás estão entre os 60 selecionados para a primeira Residência para Jovens Cineastas, iniciativa realizada durante o Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. Mariana Melo e Victor Gabriel da Silva Guimarães Rosa foram escolhidos entre mais de 200 inscritos de diferentes regiões do país e participam da programação entre os dias 17 e 19 de agosto. A residência integra o Conexões Gramado Film Market e reúne uma nova geração do audiovisual brasileiro para três dias de formação, troca de experiências e contato com profissionais do mercado.Ligados ao curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás (UEG), os dois representam uma geração que vem construindo sua trajetória profissional a partir de Goiás. Mariana está no último ano da graduação e atua como diretora, roteirista, fotógrafa e pesquisadora. Entre seus trabalhos estão o documentário Marieta, Mestra Griô de Pirenópolis e o curta experimental Maríntimo, exibido no próprio Festival de Cinema de Gramado em 2025. Atualmente, desenvolve Depois Que Meus Dentes Caíram e o roteiro do documentário Retratos da Terra.Victor é formado em Cinema e Audiovisual pela UEG e atualmente cursa pós-graduação em Gestão Cultural. Roteirista e produtor audiovisual, ele integra a equipe da Gerência de Fomento ao Audiovisual e Salas de Cinema da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e já trabalhou com comunicação e redes sociais de festivais e eventos culturais. Para ele, a residência representa uma possibilidade de ampliar contatos e conhecer diferentes formas de produção. “A descentralização do mercado audiovisual passa também pela criação desses espaços de encontro, formação e circulação”, afirma.Durante os três dias, os participantes terão acesso a 17 painéis, masterclasses, palestras e atividades de networking sobre diferentes etapas da cadeia audiovisual, incluindo roteiro, direção, produção, distribuição, políticas públicas, cineclubismo, mercados internacionais e sustentabilidade. Mariana destaca a importância de ocupar um espaço como o festival, especialmente para profissionais que desenvolvem sua carreira fora do eixo Rio-São Paulo. “Ter acesso a um espaço como o Festival de Cinema de Gramado é muito significativo, porque possibilita novas experiências, conexões e oportunidades de formação e inserção no mercado”, afirma.A residência reúne participantes de diferentes estados e do Distrito Federal, com destaque para o Rio Grande do Sul, que concentra 28 dos selecionados. Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Pernambuco e Distrito Federal também estão representados. Realizada pelo Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, Universidade Feevale e Gramadotur, a iniciativa busca aproximar novos profissionais do mercado audiovisual e ampliar a circulação de experiências e perspectivas de diferentes territórios dentro do cinema brasileiro.