O Domingão com Huck deste domingo (19) aposta em uma mistura de música, humor e performances para animar o público. Entre os destaques, Eliana e Renata Ceribelli se enfrentam na Batalha do Lip Sync. Depois de dias de preparação, as apresentadoras sobem ao palco do programa em um duelo divertido e emocionante, que promete surpreender o público.O humor também ganha espaço com Marcelo Adnet, Dani Calabresa e o influenciador Phellyx. Ao lado do programa, eles estrelam Dez Graças, uma paródia inspirada na novela Três Graças. Com direção de Pedro Dunley, o novo quadro revisita momentos marcantes da trama, como o do roubo das estátuas de Arminha, interpretada por Dani. Luciano Huck também recebe o autor Aguinaldo Silva para conferir de perto a estreia e comentar sobre a reta final da novela.Quem também marca presença no programa é Sabrina Sato, que anuncia a chegada da nova temporada do reality Minha Mãe Com Seu Pai no dia 22 de abril, no Globoplay. “A segunda temporada de Minha Mãe com Seu Pai está ainda mais emocionante, mais verdadeira. E o fato de os pais já saberem que os filhos estão por trás de tudo trouxe mais emoção ainda, mais entrega, transformação. Essa temporada está muito especial”, revela a apresentadora. A música fica por conta de Xande de Pilares e do Grupo Revelação, que se uniram novamente para uma turnê histórica que percorrerá as principais capitais do país a partir de junho. Juntos, eles relembram momentos marcantes dessa trajetória e colocam a plateia para cantar sucessos como Deixa Acontecer, Só Depois e Tá Escrito, em um clima de festa e nostalgia.A edição também aposta no dinamismo entre os quadros para manter o ritmo do programa, alternando momentos de humor, música e entretenimento com a participação de convidados que movimentam o palco e ampliam o alcance da atração. A proposta é criar uma experiência leve e envolvente para o público, com atrações que dialogam com diferentes gerações e estilos, mantendo o formato que consolidou o dominical como um dos principais da televisão aberta.Com essa combinação de performances, encontros e novidades, o programa reforça sua vocação para reunir grandes nomes do entretenimento em uma mesma noite, explorando tanto o lado lúdico quanto o emocional das atrações. A presença de artistas consagrados e quadros já populares contribui para criar uma atmosfera de celebração, marcando mais uma edição que aposta no carisma dos convidados e na conexão com o público.Criado e produzido pelos Estúdios Globo, o Domingão com Huck tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Monique Luiza e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.