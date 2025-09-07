Êta Mundo Melhor!\nSabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão. Tamires ameaça Francine e Mirtes. Sônia confessa sua paixão por Lauro, e Tobias exige que o médico desfaça a confusão. Tales e Lúcio anunciam que Dita sairá em turnê como rainha do rádio. Olga garante a Araújo e Celso que saberá enganar Asdrúbal. Sabiá captura Ernesto. Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir. Zulma anuncia que Samir será adotado. Estela se desespera ao ver Ernesto no hospital. Dita sofre ao ter que deixar Joaquim para sair em turnê. Samir pede ajuda a Candinho para não ser adotado.\nDona de Mim\nJaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma à Nina que quer independência de Jaques. Ayla, Gisele e Caco descobrem que a gravidez é de gêmeos. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre a conversa com Vespa.