Êta Mundo Melhor!\nCelso repreende a armação de Sandra. Estela faz esforço para lembrar sua identidade. Lauro conta a Ernesto sobre o estado de saúde de Paixão. Dita afirma que será feliz com Candinho. Quincas consegue se aproximar de Sônia. Samir ajuda Zulma a enganar o delegado. Maria Divina sugere que Francine viaje para o interior. As fãs de Dita fazem fila na porta do dancing, e Vermelho se preocupa com o destino do lugar.\nDona de Mim\nLeo confronta Filipa sobre Jaques. Filipa desconfia de Jaques, mas não consegue resistir a seu charme. Dalva alerta Filipa sobre o estado de Rosa. Samuel afirma a Filipa que ele é quem pedirá a guarda de Sofia. Davi confidencia a Jaques seu interesse em Bárbara. Bárbara garante a Lucas que ele não será pego por doping.\nVale Tudo\nO último capítulo não foi divulgado.