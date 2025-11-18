Êta Mundo Melhor!\nDita afirma a Candinho que Zulma está mentindo sobre a gravidez. Ernesto conta a Sandra que Celso o confrontou sobre Estela. Zulma exige que Candinho se case com ela. Dita pede ajuda a Estela para confirma a veracidade da gravidez de Zulma. Sônia confessa a Lauro que o pai de seu bebê é Quincas. Padre Lucas afasta Quincas do sacerdócio. Olga descobre que Sandra está viva. Zulma exige que Zenaide encontre uma forma de provar sua gravidez. Lúcio se aproxima de Manoela. Zenaide tenta subornar uma mulher grávida para conseguir uma amostra de sua urina, e Asdrúbal chega na hora. Olga revela as falcatruas de Araújo e Celso para Ernesto e Sandra. Sandra pensa em destruir a fábrica.\nDona de Mim\nFilipa finge para Jaques que os dois passaram a noite juntos. Bárbara dispensa Davi. Samuel lamenta seu afastamento de Leo. Marlon desabafa com Leo, que fica penalizada com o estado do policial. Alan alerta Ryan sobre seu comportamento. Filipa conta a Leo que Jaques está com o celular de Ricardo. Marlon é convocado para uma ação policial. Filipa e Leo contratam Érica como nova babá de Sofia. Alan e Pompeu elogiam Marlon por seu comportamento durante ação policial. Filipa e Leo chegam ao hospital para visitar Ricardo, e são observadas por Tânia.