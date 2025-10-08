Êta Mundo Melhor!\nEstela desmaia nos braços de Túlio, que a socorre com a ajuda de sua família. Medeia beija Asdrúbal, e Cunegundes vê. Lúcio anuncia um concurso para encontrar novos autores de radionovela, e Manoela sugere que Margarida se inscreva. Na casa de Túlio, Estela desperta ao ouvir a voz de Dita na rádio. Paula se preocupa com a dedicação de Túlio a Estela. Maria Divina exibe sua esmeralda a caminho de São Paulo. Celso confessa a Padre Lucas sua preocupação com Sandra. Zulma reconhece Sandra.\nDona de Mim\nJaques afirma a Rosa que ela se surpreenderá com suas atitudes. Leo teme a reação de Jaques ao ver Sofia e Dedé. Ricardo assessora Samir na transição dos advogados que acompanham a Boaz. Jaques provoca Sofia na piscina, e Leo se revolta. Kami termina o noivado com Marlon. Ivy e Peter se aproximam. Ricardo passa informações sigilosas da Boaz para Jaques. Samuel confronta Filipa sobre sua relação com Jaques. Nina e Danilo se divertem juntos. Filipa se orienta com Cássia. Tânia e Jaques assinam o divórcio. Tânia vê Jaques com Filipa.