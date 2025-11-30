Êta Mundo Melhor!\nCelso garante a Zulma que revelará a verdade sobre Samir a Candinho. Estela e Dita pensam em como descobrir se Zulma realmente falsificou o teste de gravidez. Samir e Picolé pedem que Estela os ajude a levar Policarpo para visitar Candinho no hospital. Lúcio e Tales planejam enganar Ernesto para gravar o disco de Dita, e Olímpia ouve. Quincas questiona Sônia sobre seu bebê. Zé dos Porcos encontra a mala com o dinheiro de Cunegundes. Maria Divina decide se tornar uma estrela da dança e pede ajuda a Tamires. Zulma procura Sandra. Estela e Túlio permitem a entrada de Policarpo no hospital. Samir vibra quando Candinho reage à presença de Policarpo.\nDona de Mim\nRosa se prepara para a nova audiência de sua curatela, e Ayla a ajuda. Samuel comenta com Vivian que acredita que Jaques esteja envolvido no acidente de Ricardo. Jaques se aproveita do estado confusional de Rosa, e Ayla se irrita. Jaques ganha a curatela de Rosa, para a revolta de Samuel. Vivian e Samuel se beijam. Telma faz uma proposta de trabalho para Leo e Caco. Jaques obriga Danilo a fazer uma lista de demissões na Boaz. Sofia provoca Marlon, falando sobre Leo e Samuel. Mauro alerta Jaques sobre a presença de Tânia no hospital.