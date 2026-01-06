Êta Mundo Melhor!\nLourival afirma que Doris/Dita será um grande sucesso nacional. Com o dinheiro conseguido por Dita, Candinho inicia a recuperação de sua fábrica. Celso sofre por amor. Picolé nota que Policarpo se agita com a presença de Pé-de-Cabra e Cara-de-Gato. Quinzinho pensa no que fazer com as esmeraldas. Anabela flagra Estela beijando Túlio e se revolta contra a irmã. Samir mente para a Juíza a pedido de Zulma. Ernesto conta o plano do sequestro de Samir para Sandra. Zenaide desconfia quando Zulma afirma que adotará Samir. Míriam procura Estela, e Dita apresenta Anabela como sua filha.\nDona de Mim\nJaques planeja atear fogo à Boaz, e pede ajuda a Tânia. Filipa recebe Nina, e pede a Danilo para esconder da filha o relacionamento dos dois. Samuel e Leo concedem suas entrevistas para o prêmio da revista. Bárbara revela a Davi que Jaques salvou sua vida, e se declara para o amado. Filipa pede que Danilo se afaste. Peter deixa escapar para Nina que Danilo ficou com Filipa. Leo prepara o desfile de sua marca na fábrica. Nina confronta Filipa e Danilo, que revela à moça que sua mãe terminou com ele. Jaques resgata Filipa. Sofia clama por socorro.