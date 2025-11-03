Êta Mundo Melhor!\nCandinho se esconde de Zulma com a ajuda das crianças. Dita escolhe um vestido de noiva com Haydée. Zenaide reconhece a voz de Asdrúbal quando ele chega na Casa dos Anjos. Olga propõe aliança a Ernesto. Túlio declara sua paixão por Estela. Margarida confronta Olímpia. Cunegundes faz um acordo com Jocasta sobre Quinzinho. Zé dos Porcos confessa a Maria Divina que não sabe se gosta dela ou de Francine. Celso decide vender sua casa para quitar as dívidas da fábrica, e afirma a Araújo que não se envolverá mais em golpes. Celso flagra Túlio com Estela e se incomoda. Zulma garante que impedirá o casamento de Candinho. Dita tem um mau pressentimento.\nDona de Mim\nLeo se decepciona com Samuel e afirma que seguirá como babá de Sofia. Marlon se emociona ao dizer a Leo que ela nasceu para ser mãe. Yara e Stephany lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção. Davi luta com Bárbara, que se irrita com o rapaz. Leo se preocupa com Filipa. Começa a festa de Ryan e Azzy na Barreira, e Marlon e a polícia acompanham o movimento. Durval orienta Vespa a cancelar uma entrega de mercadoria. Jaques sabota os remédios de Filipa novamente. Samuel pede que Filipa lhe passe a guarda de Sofia, e Leo ouve. Marlon e Pompeu vão atrás de Dinho. Ryan e Azzy iniciam seu clipe, quando o barulho de um tiro ecoa na Barreira.