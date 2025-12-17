Êta Mundo Melhor!\nCandinho se nega a vender a fábrica e tem uma ideia para salvar seu negócio. Sandra passa mal nos braços de Ernesto. Maria Divina e Cunegundes levam Zé dos Porcos para o hospital. Lourival consegue fazer com que Lúcio aceite sua suposta cantora internacional na rádio. Quincas afirma a Lauro e Tobias que também irá participar da vida do bebê de Sônia. Sandra planjea roubar as joias de Anastácia para impedir o plano de Candinho. Divina, Zé dos Porcos e Cunegundes chegam ao sítio. Cunegundes revela a Jocasta que encontrou as esmeraldas. Quinzinho descobre que Cunegundes se tornou sócia do dancing. Celso propõe um acordo com Túlio, que pressiona Estela. Lourival explica seu plano para Dita, e Candinho vê os dois.\nDona de Mim\nEllen e Igor despistam Sofia, e a mulher confronta as desconfianças de Leo. Kami sonha em ser famosa. Ryan compra uma nova televisão, e Lucas se preocupa. Hudson consulta Marilita sobre como se apossar do dinheiro de Sofia, e Ellen afirma que deseja se aproximar de sua filha de verdade. Davi flagra Bárbara com Raí e se entristece. Igor ajuda Sofia a aprontar contra Vivian. Vivian anuncia a Samuel que Ellen e Hudson entraram com um pedido de guarda de Sofia. Leo acaba atingida pela pegadinha de Sofia e Igor.