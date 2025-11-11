Êta Mundo Melhor!\nSabiá confronta Zenaide sobre seus sentimentos por Asdrúbal. Candinho presenteia as crianças com bicicletas. Candinho afirma a Zulma que ama Dita. Túlio se entristece ao ver Estela com Celso, e a enfermeira nota. Manoela é contratada para a radionovela, e Olímpia se irrita. Celso descobre que foi Sandra quem comprou sua casa. Tamires machuca sua perna durante ensaio. Estela recebe Tamires no hospital e a encaminha até Túlio. Anacleto permite que Maria Divina se case com Zé dos Porcos.\nDona de Mim\nSamuel se decepciona com Leo por compará-lo a Jaques. Leo afirma a Danilo que Filipa tomará os remédios comprados por ele. Davi conversa com Samuel. Lucas alerta Ryan sobre Castro. Dinho teme retaliação policial. Vespa procura Ryan. Davi surpreende Bárbara. Dara questiona Marlon sobre uma possível operação na Barreira. Leo alerta Marlon sobre sua saúde mental. Ryan pressiona Marlon sobre a data da operação. Samuel anuncia que conseguiu a guarda provisória de Sofia. Pompeu convoca a operação para capturar Dinho.