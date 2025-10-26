Êta Mundo Melhor!\nAnabela afirma que não é filha de Estela. Estela gosta de encontrar Dita. Candinho entende sinal de Policarpo para que deixe a delegacia com Asdrúbal. Ernesto engana Paixão, que fala com o afilhado sobre seu testamento. Dita sugere que Estela procure a certidão de nascimento de Anabela. Sandra se disfarça para ir atrás de Ernesto. Simbá se sente culpado ao conversar com Candinho. Paixão passa mal antes de assinar o testamento. Estela confirma que é irmã de Anabela, e questiona Dita sobre Celso. Candinho teme perder Policarpo. Zulma pede dinheiro a Celso. Sandra foge do dancing para não ser descoberta. Ernesto encontra Estela no hospital. Zulma reconhece Sandra.\nDona de Mim\nLeo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita fazer uma tatuagem com Nina, e os dois se beijam. Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos. Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.