Êta Mundo Melhor!\nCandinho anuncia a Dita que vão conhecer o Rio de Janeiro. Tamires tenta conversar com Túlio sobre o antigo noivado dos dois, quando ela se chamava Elisete. Marcondes anuncia a Ernesto que a herança de Paixão será dele. Zulma demite Zenaide, e as crianças sofrem com a partida da moça. Celso comenta com Araújo que pretende confessar os problemas financeiros da fábrica a Candinho. Zulma jura vingança contra Dita. Sandra pretende se casar com Ernesto. Túlio desabafa com Estela sobre Tamires/Elisete. Quinzinho teme sua noite com Jocasta. Dita conhece Adália, que a elogia como cantora. Dita afirma a Candinho que eles encontrarão Júnior.\nDona de Mim\nLeo afirma seu amor por Samuel, mas insiste em se afastar para priorizar os cuidados com Sofia. Samuel conversa com Vivian sobre a situação de Filipa. Filipa tem um sonho com Abel. Rangel reconhece a atuação de Marlon no confronto na Barreira. Leo confirma que Davi está envolvido com Bárbara. Leo e Marlon ajudam em um parto no ônibus, sem perceberem que estão sendo fotografados por um jornalista. Marlon e Leo se surpreendem ao serem procurados por um programa de TV para dar entrevista. Jaques sonda Elias sobre uma possível interdição judicial de Ricardo, e Danilo ouve. Tania reaparece disfarçada como enfermeira, e monitora Ricardo no hospital.