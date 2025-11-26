Êta Mundo Melhor!\nTales anuncia que Candinho e Samir estão dentro da fábrica em chamas, e todos se preocupam. Carmem prevê o pior para Candinho. Dita se desespera com a possibilidade de perder Candinho. Candinho consegue resgatar Samir, e todos comemoram o ato heroico. Celso e Araújo confessam a Asdrúbal que a fábrica não tinha seguro. Candinho passa mal nos braços de Dita, que pede ajuda a Estela. Túlio afirma que o estado de Candinho inspira cuidados. Celso confronta Ernesto e Sandra sobre o incêndio, e se surpreende ao ver Olga com eles. Túlio anuncia a Dita, Zulma e Asdrúbal o estado de Candinho é grave.\nDona de Mim\nFilipa consegue despertar a atenção de Rosa e Dalva, que chamam a polícia. Jaques liberta Filipa. Rosa afirma a Filipa que resolverá a situação de Jaques. Sofia comemora a mudança de Filipa. Rosa é chamada para um programa de televisão. Nina se encanta com Yonã. Marlon pensa em estudar Direito. Samuel conversa com Davi e Ayla sobre as atrocidades cometidas por Jaques, mas Davi não acredita no irmão. Leo se surpreende com a decisão de Marlon voltar a estudar. Ao visitar Ricardo, Samuel vê Tânia no hospital.