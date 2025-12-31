Êta Mundo Melhor!\nCandinho incentiva Celso a lutar por Estela. Zulma afirma a Candinho que os dois estarão juntos no próximo Natal. Sabiá volta com Zenaide para São Paulo. Quincas revela a Quinzinho que terá outro filho. Lourival dá uma entrevista na rádio de Lúcio, anunciando a gravação do disco de Doris River. Dita garante a Candinho que só gravará um disco em seu próprio nome. Sandra exige que Ernesto contrate Doris River para sua festa de fim de ano. Haydée confirma a Araújo que Lúcio não é seu pai. Túlio presenteia Estela com alianças. Sandra pensa em ajudar Celso a reconquistar Estela. Dita tem um pesadelo com Doris River.\nDona de Mim\nMarlon percebe que a relação com Leo não é mais a mesma. Marlon e Leo decidem voltar a ser apenas amigos. Marlon e Dara visitam Jussara no hospital. Marlon se desespera para conseguir o dinheiro da cirurgia, e acaba aceitando proposta de Bárbara. Sofia afirma que não quer mais fazer pegadinhas, e Ellen perde a paciência com a filha. Marlon revela plano a Lucas e Ryan. Marlon chega para sua luta.