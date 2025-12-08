Êta Mundo Melhor!\nCandinho se emociona ao encontrar sua mãe Anastácia. Sônia promete pensar na proposta de Lauro e Tobias sobre seu bebê. Sandra pensa em se apossar de Policarpo. Anastácia sugere que Candinho se despeça das pessoas que ama. Dita sente quando Candinho fala com ela em sonho. Cunegundes pede que Asdrúbal lhe diga o preço do sítio. Francine se insinua para Zé dos Porcos. Jocasta tenta abraçar Quinzinho. Celso sai com Tamires e encontra Túlio com Estela. Sônia conta a Quincas que está grávida dele. Túlio e Estela se beijam. Anastácia revela a Candinho que Samir é seu filho.\nDona de Mim\nNina diz a Yonã que precisa voltar para casa. Danilo revela a Manuel, Leo e Marlon que foi cúmplice no assassinato de Abel, e afirma que deseja confessar seus crimes à polícia. Leo pensa em como tirar Filipa da clínica. Leo conta a Samuel que Danilo tem a prova do crime de Jaques contra Abel. Nina consegue tirar Filipa da clínica, com a ajuda de Samuel e Vivian. Bárbara trata Davi com carinho. Danilo se entrega para a polícia.