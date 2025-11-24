Êta Mundo Melhor!\nEstela teme a reação de Dita ao saber do resultado do teste de Zulma. Celso aconselha Candinho a esquecer o suposto fantasma de Sandra. Zulma comemora o suposto resultado positivo de seu teste de gravidez. Samir não percebe quando deixa cair na fábrica o presente que Candinho lhe deu. Dita se desespera ao saber por Estela do resultado do teste de Zulma. As crianças comemoram a festa de Picolé e Júnior, e agradecem Candinho. Zé dos Porcos dança com Francine, enquanto Maria Divina se encontra com Sabiá. Lúcio beija Manoela. Dita deixa a casa de Candinho. Samir vai até a fábrica atrás de seu amuleto. Sandra e Ernesto se preparam para atear fogo à fábrica.\nDona de Mim\nFilipa pede que Nina fique em casa, a fim de checar o efeito do remédio. Leo tenta conversar com Samuel, que a hostiliza. Nina adormece sob os efeitos dos remédios adulterados, e Filipa confronta Jaques. Leo pede para Bárbara retirar o vídeo de Samuel, e alerta Davi sobre a lutadora. Bárbara beija Davi. Jussara desdenha do convite para o noivado de Kami e Ryan. Marlon garante a Jussara que retomou seu sonho de ser um policial correto e um lutador campeão. Danilo ajuda Jaques a despistar Patrícia. Nina desperta, e Filipa afirma que precisam deixar a mansão. Samuel visita o abrigo onde foi interno e conhece Jailson. Ricardo começa a sair do coma, e Tânia se emociona.