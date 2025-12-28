Êta Mundo Melhor!\nA apresentação de Doris/Dita é um sucesso. Samir pede a Candinho para permitir que Zulma e Zenaide se juntem à ceia de Natal. Anabela se desespera ao notar que perdeu sua audição. Dita se irrita quando Lourival não revela sua verdadeira identidade ao fim da apresentação. Lúcio decide entregar a Haydée as páginas arrancadas do diário de Rosita. Sandra furta as joias de Anastácia, mas acaba passando mal. Asdrúbal tenta conversar com Zenaide, que beija Sabiá. Cunegundes afirma a Quinzinho que irá morar em São Paulo com ele. Estela, Celso e Túlio cuidam de Anabela. Dita se atrasa, mas chega ao sítio.\nRetrospectiva audiovisual: confira o que marcou o cinema e a televisão em 2025\nRéveillon do 'Altas Horas' tem Bella Campos, Felca, Kenya Sade, Menos é Mais e Trimanos Brasil\n"Sinto um frio na barriga", conta o goiano Filipe Bragança, protagonista de 'Coração Acelerado'