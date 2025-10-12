Êta Mundo Melhor!\nDita alerta Candinho sobre seu mau pressentimento. Inês e Sandra planejam roubar as joias de Candinho. Araújo expulsa Olga de sua casa. Estela confessa a Túlio que teme não recuperar sua memória. Maria Divina confronta Francine. Celso confessa a Candinho que mentiu para o primo, e acredita que Sandra não se entregará para a polícia. Paixão afirma que precisa ver a mudança de Ernesto. Estela questiona Túlio sobre sua esposa. Sandra ameaça Candinho com uma arma, e Dita chega na hora.\nDona de Mim\nLucas despista Ryan, e Bárbara fecha o contrato de patrocínio com Heidegger, que decide investir na lutadora e em Lucas. Ayla sofre ao saber que Filipa e Jaques estão juntos. Jeff pede Stephany em namoro. Ryan pressiona Lucas a fazer exame toxicológico. Marlon ajuda Alan a se reaproximar de Jussara. Claudinei alerta Walkíria sobre o paradeiro de Vanderson. Marlon impede Pompeu de cometer uma injustiça contra Aldemir. Samir e Ricardo anunciam a Samuel que as novas peças da Boaz podem ter sido feitas ilegalmente.