Êta Mundo Melhor!\nSimbá se machuca, e inventa para Candinho que Policarpo o atacou. Paula se preocupa com a aproximação entre Estela e Túlio. Quitéria anuncia a Zulma que Simbá ficará em recuperação na casa de Candinho, e ela tem uma ideia para se instalar na mansão. Maria Divina revela a Medeia que sua esmeralda foi roubada. Sandra exige que Inês procure Ernesto. Zulma presta queixa contra Policarpo. Estela pede para ser chamada de Anabela, até que recupere sua memória. Túlio reconhece Estela em um dos panfletos por sua busca.\nDona de Mim\nSofia se desespera com a ideia de morar com Jaques e pede que Leo fuja com ela. Vespa ameaça Ryan ao ver a movimentação para a gravação de um clipe com Azzy. Ryan pede Kami em namoro. Jussara se encanta com o novo comportamento de Alan na igreja. Marlon vê Ryan e Kami juntos. Rosa teme que Sofia não volte para casa. Rosa convida Yara para ir à mansão, e Leo se preocupa. Jaques finge para Leo que está revendo seus comportamentos. Leo recebe a resposta positiva de Sol para o lançamento de sua campanha. Samuel lembra Leo da audiência pela guarda de Sofia.