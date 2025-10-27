Êta Mundo Melhor!\nSandra pede ajuda a Zulma, que lhe dá abrigo. Estela diz a Ernesto que perdeu a memória. Olga percebe o nervosismo de Ernesto diante de Estela. Anabela comemora a decisão de Estela permanecer em sua casa. Sabiá questiona Simbá sobre o ataque de Policarpo. Candinho defende Simbá, que se sente culpado com a possibilidade de separar os dois amigos. Zulma faz Sandra de refém a fim de chantagear Celso. Estela pede que Celso lhe conte sobre o namoro dos dois. Sandra pede que Felícia a liberte do porão em que Zulma a colocou. Policarpo dá sinais a Candinho de que Simbá está mentindo. Araújo diz a Candinho que as notícias sobre o caso de Policarpo não são boas.\nDona de Mim\nSofia tem um pesadelo, e Leo cuida da menina. Danilo se preocupa quando Filipa decide beber, e Jaques ameaça o rapaz. Nina sai com Danilo, e se envolve em uma confusão com Artur. Danilo admira Nina. Sofia se prepara para voltar para a mansão, e Dedé ajuda a amiga. Rosa, Filipa e Jaques organizam a recepção de Sofia, enquanto Samuel atende a um chamado da fábrica. Sofia sente medo de Jaques. Filipa diz a Leo que ela será sempre bem-vinda à mansão. Sofia tem um pesadelo e chama por Leo.