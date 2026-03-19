O verão brasileiro teve como trilha oficial a música Jetski, de Pedro Sampaio em parceria com Melody e MC Meno K, e isso ninguém pode negar. Antes do ano começar, o hit do carnaval estava cravado. Fosse nas festas, bloquinhos ou nas redes sociais, a faixa tomou conta do País e até quem não conhecia Pedro passou a conhecer. Ele já vinha figurando entre os mais tocados do Brasil desde agosto com Sequência Feiticeira, viveu o maior carnaval de sua carreira e se prepara para sair em turnê internacional em alguns dias. Antes, a parada é em Goiânia, nesta sexta-feira (20), como principal atração da Fan Fest oficial do MotoGP Brasil 2026.\nO DJ e produtor carioca é conhecido por emplacar hits em pistas, ruas e festas pelo País, como Galopa, Dançarina (feat Anitta e MC Pedrinho) e No Chão Novinha, também com Anitta. Seu sucesso não é de hoje, mas as coisas têm tomado dimensões maiores nos últimos meses. “Tem sido muito especial”, avalia Pedro sobre a alavancada de sua carreira. “Eu trabalhei muito pra chegar até aqui, então viver esse momento, com várias músicas nos charts, o público sabendo cantar todas e os shows cada vez maiores... é muito gratificante”, disse ao POPULAR.