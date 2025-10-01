Estreias\nCoração de Lutador - The Smashing Machine\nEUA, 2025. Direção de Benny Safdie. Com Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin. Drama biográfico, 2h04. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl. às 16h40, 19h10 e 21h40, e leg., às 21h30 (sexta, domingo e terça). Cine Ritz 1, dubl., às 18h e 20h30. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 19h20 e 21h50. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 15h50 (quinta, sexta e sábado; segunda, terça e quarta, às 18h40), e leg., às 18h40 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 13h10; segunda, terça e quarta, às 15h50 e 21h30). Cinemark Passeio 7, dubl., às 15h30, 18h10 e 20h55 (sábado, às 15h20, 18h e 21h; domingo, às 15h45, 19h15 e 22h). Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 14h, 16h35, 19h e 21h30. CineX Oscar Niemeyer 1, dubl., às 21h20, e leg., às 19h. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 16h20 (sábado e domingo), e leg., às 18h40 e 21h. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 14h40 e 20h30. A trajetória física e emocional do lendário lutador de MMA Mark Kerr. A trama explora os altos e baixos da carreira do esportista, falando sobre sua luta contra o vício, suas vitórias e seu relacionamento amoroso durante o auge da fama no UFC. Mark Kerr foi um dos maiores nomes do esporte nas décadas de 1990 e 2000, mas, apesar das conquistas e sucesso no octógono, enfrentou grandes desafios pessoais ao lado de sua esposa Dawn.