PRÉ-ESTREIA\nO Poder do Rosário\nBrasil, 2026. Direção de Tiago Benetti. Doumentário, 1h46. Kinoplex Goiânia 2, às 20h30 (segunda). Quando uma menina devota e sua mãe sofrem um grave acidente a caminho de um reencontro familiar, suas vidas se cruzam com a de um fotógrafo distante da fé, iniciando um caminho de dor, reconciliação e milagre. Em meio à luta pela vida, o Rosário se torna o elo que une destinos e revela que a esperança pode florescer até nos momentos mais impossíveis.\nESTREIAS\nMortal Kombat 2\nEUA, 2026. Direção de Simon McQuoid. Com Karl Urban, Lewis Tan, Joe Taslim. Ação, 1h56. 18 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 16h40, 19h10 e 21h40 (sábado e domingo, extra às 14h10). Cinefix Aparecida 4, dubl., às 16h30, 19h e 21h30. CineMais Bougainville 2, dubl., às 14h e 19h, e leg., às 21h40. CineMais Portal Norte 1, dubl., às 16h, 18h40 e 21h20. CineMais Portal Sul 4, dubl., às 16h, 18h40 e 21h20. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 15h50 e 18h50. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 15h20, 18h30 e 21h40 (sábado e domingo, às 12h40, 15h20, 18h15 e 21h40). Cinemark Passeio 4, dubl., às 15h50, 18h50 e 21h40 (sábado e domingo, extra às 13h). Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 21h30 (quinta). Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 13h (exceto domingo e terça). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 18h30 (exceto quarta) e 21h (quinta), e leg., às 21h (exceto quinta e quarta). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h50. 18h35 e 21h05. Esta sequência acompanha os famosos campeões ao lado do próprio Johnny Cage. Em uma nova disputa entre as forças do Plano Terreno e regime tirânico de Shao Kahn, eles terão de buscar o equilíbrio entre os reinos e viver lutas intensas. Com heróis e antigos rivais sendo obrigados a se unirem, uma batalha sangrenta e decisiva vai determinar o destino de todos os habitantes.