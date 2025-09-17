Estreias\nA Grande Viagem da Sua Vida\nEUA, 2025. Direção de Kogonada. Com Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline. Drama, 1h48. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 16h30. Buriti 3, dubl., às 19h20 e 21h40. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 17h e 21h50. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 17h e 21h50. CineMais Bougainville 3, dubl., às 16h30 e 19h, e leg., às 21h30. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 19h25 (quarta). Cinemark Flamboyant 3, dubl., 14h e 16h30 (sábado, às 13h30 e 19h; domingo, às 13h20 e 19h; segunda e terça, às 14h, 16h20 e 19h; quarta, às 15h45 e 18h30), e leg., às 21h50. Cinemark Passeio 1, dubl., às 22h (quarta). Cinemark Passeio 2, dubl., às 16h45 e 19h10 (sexta, domingo e terça, às 14h10 e 19h10; sábado, às 16h35 e 21h50; quarta, às 16h30). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 15h, 17h40, 20h40 (exceto quarta) e 19h29. CineX Oscar Niemeyer 2, dubl., às 13h25 e 21h30, e leg., às 19h25. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 16h20 e 21h. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 17h50. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 21h. A jornada mágica e reveladora de David e Sarah, dois desconhecidos que se esbarram no casamento de um amigo em comum. Ambos solteiros, eles flertam um com o outro na festa e acabam juntos numa viagem comandada pelo GPS do carro antigo de David. Quando a ferramenta deixa a dupla no meio de um lindo campo com apenas uma porta vermelha, eles resolvem atravessá-la e acabam embarcando numa aventura fantástica pelo tempo. Uma trajetória na qual ambos têm a chance de reviver momentos determinantes de suas respectivas vidas passadas. Contemplando o caminho que os levou até o momento presente, David e Sarah estabelecem uma conexão profunda enquanto imaginam novas possibilidades para o futuro.