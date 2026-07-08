ESTREIAS\nMoana\nEUA, 2026. Direção de Thomas Kail. Com Catherine Laga’aia, Any Gabrielly, Dwayne Johnson. Live action, 1h55. Livre, dublado. Buriti 1, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Buriti 3, dubl., às 15h10 e 17h30. Buriti 4, dubl., às 13h20. Buriti 5, dubl., às 18h15 e 20h40. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. CineMais Bougainville 1, 3D, às 16h10 e 18h45. CineMais Bougainville 5, dubl., às 14h10, 16h45 e 21h30. CineMais Portal Norte 1, 3D, dubl., às 16h20 e 21h10. CineMais Portal Norte 2, dubl., às 19h40. CineMais Portal Sul 2, às 19h40. CineMais Portal Sul 4, 3D, às 16h20 e 21h10. Cinemark Flamboyant 1, dubl., às 15h (sábado, às 14h50) e 20h20, e 3D, dubl., às 12h20 (sábado, às 12h10) e 17h40. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 16h45 (sábado e domingo, às 16h50), e 3D, dubl., às 14h (sábado e domingo, às 11h30 e 14h15). Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 13h, 16h, 18h35 e 21h45 (sábado e domingo, às 13h35, 16h15, 18h50 e 21h30). Cinemark Passeio 4, dubl., às 15h (sábado, às 14h50) e 20h20, e 3D, às 12h20 (sábado, às 12h10) e 17h40. Cinemark Passeio 5, dubl., às 12h45 (sábado e domingo, às 12h40), 18h e 21h20. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h15, 16h, 18h45 e 21h30. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 15h30, 18h e 20h30. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 21h30. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 19h. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 17h30 e 20h, e 3D, dubl., às 14h50. Moana Waialiki é uma jovem corajosa que vive em uma ilha e sonha em explorar o oceano além das margens que cercam seu lar. Filha do líder de sua comunidade e descendente de uma longa linhagem de navegadores, tudo corria bem na sua vida até que algo coloca em risco o futuro de seu povo. Ao descobrir que o semideus Maui foi responsável por desencadear o desequilíbrio que afeta a natureza, Moana parte em uma jornada pelo mar para encontrá-lo e restaurar o coração da deusa Te Fiti. Enfrentando criaturas perigosas, desafios marítimos e a superproteção do pai, ela embarca em uma aventura de autodescoberta.