Pré-estreia\nSe não Fosse Você\nEua e Alemanha, 2025. Direção de Josh Boone. Com Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco. Drama, 1h57. 13 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 21h15 (sábado). Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 18h40 (sábado). Cinemark Passeio 1, dubl., às 19h50 (sábado). CineX Oscar Niemeyer 1, leg., às 18h45 (sábado). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 20h30 (sábado). Multicine Cidade Jardim 2 dubl., às 20h40 (sábado). A dura realidade de Morgan Grant e sua filha adolescente Clara após um acidente trágico causar a morte de dois membros da família: o pai de Clara e a irmã de Morgan. Por ter sido mãe muito cedo, aos 18 anos, Morgan tenta proteger a filha de cometer os mesmos erros, enquanto Clara tenta encontrar sua independência e escapar das restrições da mãe. Com personalidades distintas, a distância entre as duas parece crescer ainda mais depois do incidente, já que o pai e marido Chris era a âncora do trio.