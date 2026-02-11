ESTREIAS\nO Morro dos Ventos Uivantes\nReino Unido e EUA, 2026. Direção de Emerald Fennell. Com Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau. Drama, 2h16. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 5, dubl., às 16h20 e 19h. Buriti 5, dubl., às 13h45, e leg., às 21h40. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h (sábado, domingo, segunda e terça, às 13h30 e 16h). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 16h25, 19h10 e 22h. Cinemais Bougainville 3, dubl., às 18h30, e leg., às 15h30 e 21h30. Cinemais Bougainville 4, dubl., às 21h10. Cinemais Portal Norte 2, dubl., às 15h30, 18h30 e 21h30. Cinemais Portal Sul 3, dubl., às 15h30, 18h30 e 21h30. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 14h20 (quinta e sexta, às 14h15), 17h20 e 20h20. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 18h15 e 21h30 (quinta, sexta, às 18h15 e 21h45). Cinemark Passeio 4, dubl., às 14h (quinta e sexta, às 14h15), 17h20 e 20h20. Cinemark Passeio 5, dubl., às 18h50 (quinta e sexta, às 18h45). Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h05, 15h45, 18h30 e 21h15. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 21h15. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 15h, e leg., às 17h45 e 20h30. A história das famílias Earnshaw e Linton. Centrada em Catherine Earnshaw e Heathcliff, um romance intenso surge para destruir a vida dos dois jovens. O filho adotado do inquilino e Catherine entram em um jogo de obsessão, rejeição e vingança, ao mesmo tempo.