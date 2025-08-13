O resgate dos clássicos é uma das grandes tendências atuais. Na coquetelaria, imprimir toque pessoal e exercitar a criatividade em bases tradicionais é uma maneira de homenagear a história e os profissionais que a construíram. Ver drinques como o Negroni, Dry Martini e Fitzgerald ganhando novas roupagens e uma geração de jovens os redescobrindo é um curso natural. “O clássico não sai de moda e sempre haverá alguém para contar sua história. Ele é uma forma de validação e serve como porta de entrada para o público entender as raízes da nossa arte”, comenta o mixologista Benício Calaça.\nDesde que abriu o Zimbro Cocktails e Co, em 2018, ele observa a evolução no paladar e percepção dos goianos do que a alta coquetelaria pode oferecer. Nesse meio tempo, a cultura de bar, já tão enraizada entre os brasileiros, ganha um movimento de resgate dos botequins em roupagens atualizadas. Os cardápios equilibram o toque moderno na culinária “raiz” e na coquetelaria clássica, algo que vem impulsionando o interesse no universo etílico. Por trás do balcão, Benício também dá seu toque nos clássicos. “Atualizá-los para o nosso contexto é fundamental, pois permite que eles continuem relevantes e apreciados”, destaca.