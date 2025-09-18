Um evento promovido pela TV Anhanguera pretende discutir os caminhos e inovações trazidas pela nova geração da TV aberta no Brasil. Com o tema DTV+ – Potencializando a Experiência de Assistir TV, o evento será realizado para os colaboradores da emissora no dia 23 de setembro, das 10h30 às 12h30.\nAlém dos colaboradores em Goiânia, poderão participar do evento os colaboradores do interior de Goiás e do Tocantins por meio de transmissão.\nPara debater sobre o tema, a programação conta com a presença da diretora de afiliadas da TV Globo, Patrícia Rego, do gerente sênior de atendimento de afiliadas, Rodrigo Lima, e do gerente sênior parceiro de negócio financeiro, Renato Torcato.\nFestival do Boneco 2025 promove apresentações em Goiânia, Pirenópolis e cidade de Goiás\nMaior feira de supermercados do Centro-Oeste deve movimentar mais de R$ 250 milhões e atrair 20 mil visitantes