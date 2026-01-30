Dudu Nobre, 52, precisou interromper a agenda de shows depois de apresentar um quadro de saúde que exigiu atendimento médico no Rio de Janeiro. O sambista deu entrada nesta quinta-feira (29) no Pronto Atendimento da Unimed, na Barra da Tijuca.\nO músico foi diagnosticado com pneumonia e recebeu recomendação de repouso. A informação foi confirmada por meio de um comunicado divulgado pela equipe nas redes sociais. "Por orientação médica, precisará de repouso absoluto nos próximos dias", diz a nota.\nEm 2019, Marília Mendonça foi coroada Rainha do Caldas Country grávida de 7 meses do filho Léo\nPequi com leite e açúcar: mistura viraliza e divide opiniões na internet\nBig Fone vetará uma pessoa de todas as provas da semana\nPor causa do quadro, Dudu precisou cancelar os shows que estavam marcados para este fim de semana. A produção lamentou os adiamentos e tranquilizou os fãs. "Agradecemos a compreensão de todos os fãs e parceiros, e reforçamos nossos votos de pronta recuperação do artista". Segundo a equipe, as novas datas das apresentações serão anunciadas em breve.