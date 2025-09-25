Dono de hits que fazem parte da história de muitos, como A Grande Família, Porque Não Amar e Camarão que Dorme a Onda Leva, Dudu Nobre leva seu samba para o palco da Expo Favela Innovation Goiás 2025 nesta sexta-feira (26), a partir das 19 horas, no Passeio das Águas Shopping. O evento é considerado a maior feira da América Latina de empreendedores e startups das periferias.\nA feira se estende até o sábado (27), com programação que inclui shows, apresentações artísticas e painéis de debates temáticos, com o intuito de apresentar toda a identidade desses territórios. O ingresso gratuito pode ser retirado pelo site goiasexpofavela.com.br.\nDudu Nobre é um dos grandes nomes do samba contemporâneo, cantor, compositor e cavaquinista que se destacou pela habilidade em unir a tradição do gênero a uma linguagem acessível e popular. Carioca, iniciou a carreira ainda jovem, acompanhando artistas consagrados como Zeca Pagodinho. Ao longo da trajetória, lançou sucessos que se tornaram hinos em rodas de samba e carnavais, sempre com letras bem-humoradas.