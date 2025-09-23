A promessa é fazer da noite em Goiânia uma verdadeira homenagem ao sertanejo raiz, aquele com alma de viola e letras que falam diretamente ao coração do público. No palco do Espaço Dois Ipês, dois dos maiores representantes do estilo que ficou conhecido como sertanejo bruto: a dupla Jads e Jadson. Os irmãos, donos de hits como Noite Fracassada e Jeito Carinhoso, gravam nesta quarta-feira (24), a partir das 21 horas, o novo DVD.\nO projeto, batizado de Brutos de Verdade, traz para o centro das atenções a essência do sertanejo mais autêntico, com repertório focado nas canções que formaram a base musical dos irmãos. “O sertanejo raiz está na nossa essência desde o começo da nossa carreira”, explicou Jadson, em entrevista ao POPULAR. “Sempre trouxemos a raiz da música, a viola, a cultura caipira. Mas nunca tínhamos feito um projeto 100% dedicado a isso. Achamos que era a hora certa.”