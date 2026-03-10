Fernanda Vasconcellos, 41, encara com introspecção a rotina de decorar os diálogos de Samira, a traficante de bebês da novela Três Graças (Globo). A atriz conta que fala pouco, se isola e mergulha no texto de Aguinaldo Silva para estudar o perfil psicológico da vilã, capaz de atrocidades como vender o próprio filho, a neta, e também de assassinar friamente quem cruza o seu caminho.“Defender a Samira é difícil. Mas a única coisa que faço é não julgá-la para conseguir vivê-la”, diz. A atriz conta se sentir ainda mais desafiada, já que se acostumou a interpretar mocinhas nas novelas da Globo. Foi assim em tramas como Páginas da Vida (2006), A Vida da Gente (2011) e Sangue Bom (2013).“Sempre fiz personagens transparentes que expunham suas emoções, e essa é diferente, pois ela esconde as dela. Isso torna o trabalho mais delicado”, diz. “O engraçado é que ninguém chegou em mim com raiva, mas com surpresa por me ver como vilã. Tem sido surpreendente não ser odiada”.As cenas têm sido difíceis, sobretudo a que causou a maior comoção até o momento. Samira roubou o bebê de Joélly (Alana Cabral) assim que ela deu à luz numa clínica clandestina.Ela conta que a alta carga de intensidade emocional de passagens como essa acabam tornando ainda mais difícil se desligar da personagem no momento em que a direção finaliza a gravação. “Tem vezes que o choro me alivia, e eu choro mesmo. Às vezes, antes de ir embora, espero uns 15 minutos fazendo algo no camarim, olhando celular, conversando para tentar desconectar. Costuma dar certo”, comenta.Isso faz parte da estratégia adotada por Fernanda para poder chegar em casa sem toda essa carga dramática. Ela é mãe do pequeno Romeu, 4 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis. Segundo ela, por mais que tente explicar, o garoto ainda não entende o seu trabalho e a densidade dos temas que leva ao ar. Também não vê as cenas da mãe em Três Graças, pois já está dormindo.Em uma de suas últimas postagens no Instagram, ela aparece abraçada ao menino. Muita gente brincou que ela teria “roubado esse loirinho”. Fernanda diz que não se incomoda com esse tipo de abordagem. “São telespectadores que assistem à novela e querem se manifestar. Percebi esse movimento, mas só pode ser brincadeira, levo na esportiva.”A atriz tem uma carreira de 30 anos na TV e conta que ainda há muito o que fazer nessa área. Cada momento de sua trajetória foi importante para o seu amadurecimento como atriz. “Passei por muita coisa e tudo me enriqueceu, mas ainda há muito a percorrer. Quero trabalhos que me desafiem como a Samira, que tem malícia e moral torta. São papéis como esse que me movem”, destaca.Após Três Graças, Fernanda voltará ao teatro, no segundo semestre, para tirar do papel um texto em parceria com Ana Beatriz Nogueira, com quem já dividiu o palco no espetáculo Sra. Klein. “Mas quero mais novelas”, destaca.