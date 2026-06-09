Tony Ramos vê pouca semelhança entre ele e Otoniel, o avô conservador que interpreta em Quem Ama Cuida (Globo). Enquanto o personagem tem dificuldade para aceitar o neto gay, Mau Mau (João Victor Gonçalves), e frequentemente reage impondo suas próprias convicções, o ator afirma que na vida privada procura observar as pessoas sem julgamentos. “Eu olho pela janela da vida e espio sem julgar o próximo. Otoniel é um brasileiro que não tem nada a ver comigo”, diz. Para ele, um dos méritos da novela é justamente colocar em debate temas como intolerância, preconceito e os conflitos geracionais presentes em muitas famílias brasileiras. Confira a entrevista!\nComo surgiu o convite para interpretar Otoniel em Quem Ama Cuida?\nFoi em setembro de 2025, durante um evento da Globo. O Walcyr Carrasco me chamou e disse que queria que eu interpretasse um aposentado, alguém com quem muita gente pudesse se identificar. Quando li os 12 primeiros capítulos, percebi que tínhamos uma linda novela nas mãos. O Otoniel me conquistou imediatamente.