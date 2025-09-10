Temas íntimos e universais com uma escrita que mistura humor, melancolia e uma acidez. São esses os predicados que fazem da escritora, roteirista e podcaster Tati Bernardi referência entre leitores de diferentes gerações. A autora integra o projeto Circuito Literário, do Sesc Goiás, que promove atividades gratuitas durante toda a semana em suas unidades de Goiânia. No sábado (13), Tati Bernardi participa de um bate-papo mediado por Helissa Soares, às 16 horas, no Sesc Cidadania, no Jardim América. Em entrevista ao POPULAR, a comunicadora fala sobre literatura e psicanálise, podcast e autoconhecimento.\nQual o maior desafio de transformar experiências pessoais íntimas em narrativas que serão expostas para tantos leitores?\nO maior desafio é que essas experiências pessoais e íntimas tenham cara de literatura, não pode ter cara de diário, não pode ser um texto sem nenhuma preocupação literária. Então eu conto as coisas sempre com uma tinta para que fique mais engraçado, para que fique mais, sei lá, se for para ser dramático, mais dramático, se for para ter humor, mais humor, ter um pouco de ficção misturada. Precisa ser interessante. Parto de uma base de realidade, mas isso precisa ser contado de uma forma muito interessante que prenda o leitor e que tenha uma preocupação literária com as palavras, não adianta só o conteúdo, a forma importa também.