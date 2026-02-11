A partir de sexta-feira (13) é oficialmente carnaval em Goiás. Apesar do assunto estar dominando as conversas, programações e agendas culturais, ainda há opções para aqueles que querem fugir do agito dos bloquinhos. Quem não gosta da folia também é contemplado com exposições, oficinas, estreias aguardadas no cinema, como o filme O Morro dos Ventos Uivantes, e até mesmo eventos musicais que não tenham a ver com a data. Alguns equipamentos e espaços têm horário diferenciado durante o feriado, por isso fique atento. Confira o roteiro preparado pelo POPULAR e bom descanso:\nCINEMA\nO MORRO DOS VENTOS UIVANTES\nEstreia do filme O Morro dos Ventos Uivantes é uma opção (Divulgação)\nEstreia nesta quinta-feira (12) nos cinemas a adaptação do livro homônimo de Emily Brontë. O filme é estrelado por Margot Robbie e Jacob Elordi, que interpretam o problemático casal Catherine e Heathcliff em uma produção dirigida por Emerald Fennell (Saltburn).