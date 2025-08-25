Em cenas de Êta Mundo Melhor! previstas para irem ao ar neste sábado (30), Dirce (Bia Nunnes) ampara Anabela (Isabelly Carvalho) ao presenciar um desmaio da menina durante brincadeira com as crianças da Casa dos Anjos, e, como Estela (Larissa Manoela) não compareceu à escola, a diretora decide levá-la para o hospital. Apesar de a irmã de Estela já estar em tratamento, os novos sintomas que apresenta deixam a professora assustada. Abaixo confira a entrevista de Bia Nunnes, que celebra a participação na novela e o novo sucesso de Marta na Edição Especial de História de Amor. No Gshow, o público fica por dentro de tudo que acontece em Êta Mundo Melhor!. Além de notícias, bastidores exclusivos, trechos dos episódios e spoilers, o portal de entretenimento da Globo traz, ainda, resumos semanais em vídeo apresentados pela creator Camila Trianda, que, com muito bom humor, comenta o desenrolar da trama. E tem mais: toda semana tem spoiler da trama fresquinho pros fãs da novela. O conteúdo é liberado na íntegra no site e em cortes nas redes sociais. Êta Mundo Melhor! é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, a partir de uma ideia original de Walcyr Carrasco, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha, Rodrigo Salomão e Nilton Braga. A novela tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo. A produção é de Betina Paulon e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.