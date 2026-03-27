Desde que estreou na novela Coração Acelerado, da TV Globo, o ator e cantor sertanejo Rafael Rara, de 14 anos, teve um disparo no alcance dos seus conteúdos nas redes sociais, que são monitoradas de perto pelos pais. Os convites para novos trabalhos também cresceram, mas existe algo mais importante antes de qualquer coisa: o jovem ainda é um adolescente e só exerce suas atividades como artista porque tem autorização da justiça. O trabalho infantil artístico é regulamentado no Brasil e só é autorizado com alvará judicial, o que garante direitos como frequência escolar, saúde e proteção contra exploração.\nPara a participação de Rafael em Coração Acelerado, por exemplo, foi preciso uma série de registros, documentos, autorizações e assinaturas, conta a mãe Lulbia Fernandes do Carmo, de 44 anos, que teve ajuda da agência que gerencia a carreira de Rafael. O teste para a novela aconteceu em Goiânia, mas as gravações ocorreram em diversas cidades. “Foi necessário entrar em contato com o juiz de cada cidade em que Rafael gravou para pedir o alvará de licença. Nós tivemos que ter o alvará em mãos para gravar no Rio de Janeiro, em Pirenópolis e aqui em Goiânia”, conta.