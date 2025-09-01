Os amores de Ermira na longínqua Jurubatuba, fazendona dos tempos antigos perdida no meio de chapadões e vales, onde se escondem vinganças e paixões proibidas. As tocaias a onças ferozes que rendem encontros inacreditáveis com a morte na forma de garras e rugidos, numa mistura de contos e outras prosas. As margens dos rios largos e cheios de histórias tão caudalosas quanto aquele que narra com um jeito muito peculiar, repleto de expressões e respeitos ao matuto, ao homem do campo, à sabedoria que as vivências e a natureza dão a essa gente de peles gretadas e imaginários sem limites. Tudo isso está na produção internacionalmente premiada de Carmo Bernardes, um dos maiores nomes da literatura em Goiás, cuja obra completa a Editora UFG começa a publicar a partir de 2026.\n“Há cerca de um ano, quando começamos a discutir o projeto da Coleção Biblioteca Goiana e a pensar quais seriam os títulos que deveriam compô-la, olhamos primeiramente para nosso rico catálogo construído ao longo de quase cinco décadas e Carmo foi um dos primeiros nomes consensualmente escolhidos para compor a lista da nova coleção”, conta o professor Marlon Salomon, coordenador de publicações da Editora UFG. Ele se refere a uma iniciativa que busca retomar um perfil que o selo já teve no passado, mas que andava um tanto adormecido. “Com a Biblioteca Goiana, o objetivo da Editora UFG é se transformar na casa da literatura e dos escritos fundamentais da cultura goiana”, afirma Marlon, que apresenta nos próximos dias o primeiro título da coleção.