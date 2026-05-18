-VIDEO_CAVALO_CORA (1.3410878)\nUma égua do haras de Gusttavo Lima que foi apresentada pelo próprio cantor durante leilão de luxo em Nazário, na região oeste de Goiás, teve o valor arrecadado doado para o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora). O leilão aconteceu no Leilão JBJ Ranch e Família Quartista e reuniu grandes investidores do setor.\nO evento foi realizado na última sexta-feira (15). A égua leiloada é uma fêmea da raça Friesian, de 1 ano e 8 meses, pertencente ao Haras Embaixador. De acordo com o cantor, a escolha de lotes especiais para fins beneficentes é uma forma de contribuir diretamente com instituições de saúde.\n“Poder tirar alguns lotes e alguns animais diferentes para fazer o bem é maravilhoso", afirmou Gusttavo em suas redes sociais.\nNo vídeo publicado nas redes sociais do artista, Gusttavo dá um beijo na égua e ao som