Eduardo Moscovis, 57, voltou às novelas em grande estilo. Em Três Graças, o ator surge como Rogério, personagem dado como morto que reaparece com sede de vingança e rapidamente se torna um dos motores da trama de Aguinaldo Silva. A entrada repentina, cercada de mistério e expectativa, provocou forte repercussão entre o público e ajudou a redefinir os rumos da história. “Achei que entrou no tempo certo e com a emoção certa”, diz à reportagem o ator, que gosta de ser chamado de Du. Na entrevista a seguir, ele fala sobre a construção cuidadosa do personagem e seu retorno à trama, aos poucos, por meio de citações e flashbacks - até ele reaparecer na mansão de Arminda (Grazi Massafera), a “viúva” que participou do plano para exterminá-lo, num suicídio forjado e arquitetado pelo vilão e amante, Ferette (Murilo Benício). O ator também reflete sobre as escolhas da carreira, os longos intervalos entre novelas, a necessidade de se reinventar fora da TV.