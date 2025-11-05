Atrizes globais visitam pontos turísticos da Chapada dos Veadeiros (Reprodução/ Instagram de Letícia Spiller e Instagram de Isadora Cruz)\nA beleza natural do Cerrado serve como cenário de “Coração Acelerado”, nova novela das sete da TV Globo que está sendo filmada em Goiás. Nas redes sociais, o elenco compartilha passeios pelos principais pontos turísticos da Chapada dos Veadeiros, localizada no entorno do Distrito Federal (DF).\nLetícia Spiller, atriz global que já esteve em várias produções da emissora, dará vida a personagem Janete, ao lado de Isabelle Drummond, Isadora Cruz e Filipe Bragança. “Autoconhecimento, concentração, respiração…e estar aqui, neste lugar, só me dá forças para um novo desafio. Que venha minha Janete! Evoé!”, disse a atriz em uma publicação.\nO Jardim de Maytrea, cartão postal da Chapada dos Veadeiros, impressionou a atriz: “Começar as gravações de Coração Acelerado nos Jardins de Maytrea foi muito significativo. Para quem não sabe esse é um lugar místico e sagrado aqui na Chapada dos Veadeiros”, escreve.