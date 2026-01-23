Com a estreia da novela Coração Acelerado, da Globo, Goiás ganhou destaque nacional e passou a ser apresentado como um verdadeiro cartão-postal na televisão. A cada cena, a produção constrói um retrato da nossa goianidade, exaltando paisagens, costumes e elementos da cultura local. Para construir a cidade cenográfica de Bom Retorno e a trama, que tem o universo sertanejo como plano de fundo, equipe e elenco desbravaram o Estado e apresentam paisagens do Cerrado que encantam na telinha. A maioria dos atores estava conhecendo os locais de gravação pela primeira vez — e alguns já planejam voltar em breve.\nCom ponto de partida em Alto Paraíso de Goiás, as filmagens exploram o Cerrado e mergulham na cultura local de cada local visitado, destacando elementos que vão desde a culinária típica da região até suas belezas naturais. A equipe passou, ainda, por Pirenópolis, Terezópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia, cidade de Goiás, Pires do Rio, Crixás e Caldas Novas. Entre os atores que gravaram por aqui estão Filipe Bragança, Isadora Cruz, Letícia Spiller, Paula Fernandes, Isabelle Drummond, Thomás Aquino, Elisa Lucinda, Antonio Calloni, Leandra Leal e os atores mirins Rafa Justos e Rafael Rara.