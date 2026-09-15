Oi, oi, oi. No Divino, o passado nunca vai embora. Só espera a hora certa de voltar. Quatorze anos depois dos acontecimentos que marcaram o bairro, a vida parece finalmente ter encontrado seu rumo: Tufão (Murilo Benício) se tornou um empresário ainda mais bem-sucedido, a família segue unida, e antigas feridas parecem adormecidas. Carminha (Adriana Esteves), afastada do convívio dos moradores da mansão após cumprir pena na prisão, retorna aos olhos de todos como uma mulher transformada.Admirada por seu trabalho social junto a famílias em situação de vulnerabilidade após a desativação do lixão, se torna símbolo de superação e redenção. Reconhecida pela comunidade e celebrada pela mídia, Carmen Lúcia Araújo procura formas de conquistar o perdão de pessoas a quem fez tanto mal. Principalmente da filha, Agatha (Karol Lannes), cuja fragilidade acaba abrindo caminho para uma reaproximação com a família de Tufão. Acolhida por parte do clã, Carminha parece empenhada em reconstruir os laços rompidos. Mas sua volta reacende uma dúvida capaz de mexer com antigas cicatrizes: até onde vai a verdade dessa transformação?Esse é o ponto de partida de Avenida Brasil 2, próxima novela das nove da TV Globo. “A trama gira em torno de Carminha, que reaparece anos depois com um discurso de redenção, admirada por todos e tratada como exemplo de superação. O público será instigado a acompanhar como essa volta vai mexer com a vida da família de Tufão e dos demais personagens, sobretudo de Nina (Débora Falabella). Essa também é uma oportunidade de voltar ao Divino, descobrir novos rostos, rever figuras queridas e saber o que aconteceu com cada uma delas ao longo desse tempo”, adianta João Emanuel Carneiro.A obra marca a retomada da parceria entre o autor e o diretor artístico Ricardo Waddington após 14 anos. “Avenida Brasil 2 é uma continuação e mantém a marca que sempre definiu a obra: velocidade de trama, acontecimento a cada capítulo, uma história que não para de andar. Essa é uma de suas maiores forças, agora, a serviço de novos conflitos. Carminha e Nina juntamente com a família de Tufão seguem no centro, mas em dinâmicas inéditas, provocadas pela chegada de novos personagens ao Divino”, destaca Ricardo Waddington.Na nova história, o retorno de Carminha não passa despercebido por ninguém que mora no Divino. Entre aqueles que se intrigam com suas atitudes, está Renan Vitória (Thomás Aquino), uma liderança ascendente do bairro. A aproximação entre os dois dá origem a uma relação complexa, marcada por disputas de influência e uma constante dúvida sobre quem está conduzindo o jogo.Paralelamente à trama central, a novela mergulha no cotidiano do subúrbio carioca. Entre personagens já conhecidos e novos moradores que chegam para movimentar o Divino, destaca-se Salomé (Thalita Carauta), figura carismática que leva comédia e irreverência à trama. Já Jade (Jéssica Ellen) sonha em estudar engenharia genética nos Estados Unidos e construir um novo futuro longe de um relacionamento tóxico. Determinada a alcançar esse objetivo, ela dá início a uma jornada marcada por desafios, descobertas e emoções. Em meio a romances improváveis, ciúmes, fofocas e convivências inusitadas, elas ajudam a dar diferentes nuances à narrativa, onde os conflitos do dia a dia se misturam a encontros, desencontros e situações tão apaixonadas quanto envolventes. Além de Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella, Karol Lannes, Thomás Aquino, Thalita Carauta e Jéssica Ellen, o elenco conta ainda com Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso, Karine Teles, Juliano Cazarré, Leticia Isnard, Roberto Bomfim, Ravel Andrade, Cris Vianna, Ernani Moraes, Drico Alves, Thiago Rodrigues, Fábio Scalon, entre outros nomes. “A família do Tufão sempre foi o coração de Avenida Brasil. Trazer de volta esse núcleo foi uma forma de retomar histórias que ainda tinham muito potencial e, ao mesmo tempo, abrir espaço para novos personagens e novas tramas. É um reencontro com um universo muito querido pelo público, mas com um olhar renovado, sem perder a essência que tornou a novela tão especial”, completa João.Com suspense, comédia, reviravoltas surpreendentes e personagens capazes de despertar amor e rejeição na mesma medida, Avenida Brasil 2 constrói uma jornada sobre perdão, ambição, família e vingança. Entre disputas futebolísticas e familiares, os conflitos cotidianos compõem uma divertida crônica suburbana, atravessada por uma pergunta: a nova Carminha (Adriana Esteves) é real ou todos estão prestes a cair em um golpe outra vez?Com estreia prevista para janeiro de 2027, Avenida Brasil 2, é uma produção dos Estúdios Globo, criada e escrita por João Emanuel Carneiro, com colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari. A novela tem direção artística de Ricardo Waddington, direção geral de Henrique Sauer e direção de André Barros, Isabella Teixeira, Mayara Aguiar e Ricardo França. A produção é de Gustavo Rebelo e Bruna Ferreira; a produção executiva, de Lucas Zardo; e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.