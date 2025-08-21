Em celebração ao centenário do art déco, movimento europeu dos anos 1920 e 1930 que marcou a arquitetura, o design, a moda, a pintura e o cinema, Goiânia recebe o Walking Tour neste sábado (23), com saída às 7h30 e previsão de término às 9h30. O ponto de encontro será a entrada do hotel Ibis Styles Goiânia do Shopping Estação, no Centro. De lá, os participantes seguem em caminhada que passará pela Estação Ferroviária, subindo a Av. Goiás, passando pelo Grande Hotel, Teatro Goiânia (foto) e retornando ao shopping. “É uma oportunidade de conhecer de perto a Estação Ferroviária, o Grande Hotel e o Teatro Goiânia, todos patrimônios tombados nacionalmente e exemplos do estilo art déco”, destaca o produtor cultural e guia de turismo especializado na temática, Gutto Lemes. Para realizar a inscrição, que é gratuita, basta acessar o QR Code na última publicação fixada no perfil do @shoppingestacaogoiania, no Instagram. As vagas são limitadas. Segundo Gutto, o Walking Tour faz parte da programação histórica e diversificada da 8ª edição do Goiânia Art Déco Festival, que celebra o início das festividades dos 100 anos do movimento. “Preservar e celebrar esse legado é fundamental para mantermos viva a nossa história e para as futuras gerações conhecerem a riqueza do nosso patrimônio”, ressalta. Goiânia conta com 22 edifícios e monumentos no estilo e é considerada a capital brasileira do art déco.