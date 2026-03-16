Para celebrar 50 anos de trajetória, o artista goiano Dacruz abre nesta terça-feira (17), às 19 horas, uma nova exposição no Museu de Arte de Goiânia (MAG). Com curadoria de PX Silveira, a mostra Com Arte o Lixo Pode Virar Luxo revisita sua produção marcada por cores intensas e um olhar poético sobre o mundo. Com carreira iniciada na década de 1970, ele reafirma sua crença no poder transformador da arte e na construção de uma sociedade mais sensível e menos materialista. Ao todo, serão exibidas 25 obras de geometria personalizada, produzidas em fine art e óleo sobre tela.\nDacruz quebra um período de 20 anos sem uma exposição presencial. Na mostra, ele explora predominantemente formas circulares e ovoides, com volumes e camadas cromáticas sobrepostas e justapostas. O resultado provoca uma espécie de “ilusão” de deslocamento dos planos, criando movimento nas telas. Essa plasticidade poética, marcada por formas ovais, sugere a integração entre misticismo, lucidez e racionalidade. Em muitas obras, o artista também reúne elementos da natureza — terra, ar, água e fogo — enquanto outras apresentam concepções de cidades e personagens arredondados, ou, como ele próprio define, “menos quadrados”.