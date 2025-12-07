João Raul (Filipe Bragança) é um fenômeno do sertanejo, que conquistou o País com suas músicas. Na próxima novela das sete da TV Globo, Coração Acelerado, o cantor é conhecido como “O Mozão do Brasil”, um astro que quebra recordes de streaming e arrasta multidões. O que quase ninguém sabe é que, por trás do brilho dos palcos, existe um jovem que não está feliz com o rumo de sua carreira. O que impede João Raul de seguir seu coração? Um contrato sufocante com Ronei Soares (Thomás Aquino), empresário ambicioso e manipulador, que transformou o cantor em uma máquina de produzir hits. Muito ambicioso e respeitado, Ronei começou como locutor de rádio e conhece todo mundo no meio musical há mais de 20 anos. Tornar-se empresário de artistas foi um passo natural. Ele ainda conta com a parceria de Agildo Bara (Evaldo Macarrão), seu assistente faz-tudo, que vive nos bastidores dos shows. Engraçado e gaiato, joga charme para todo mundo, mas não consegue conquistar ninguém. Quando João Raul e Naiane Sampaio do Amaral (Isabelle Drummond) engatam um romance, aliás, muito inflado por ele nas redes, Ronei entra para o círculo dos amigos dos Amaral, sempre querendo expandir seus negócios. O empresário tem o apoio de Walmir (Antonio Calloni), pai de João Raul. Walmir encontrou João Raul ainda bebê abandonado às margens do Rio Caturama, e o criou com sacrifício e amor. Sabendo do talento do garoto, ele se dedicou ao máximo para que o filho se tornasse um astro sertanejo e pudesse ter o que quisesse nessa vida. Hoje, Walmir vive às custas de João Raul e é a causa principal dele se curvar à Ronei. Walmir é viciado em jogo e, entre dívidas e apostas, se tornou a razão pela qual João Raul se sente preso a uma carreira que não o faz feliz, já que, desde muito cedo, o cantor sente a responsabilidade de cuidar do pai.Os ensaios exaustivos, a cobrança e a superexposição faziam parte do pacote. O cantor cresceu ouvindo que deveria ser grato por tudo que conquistou, com o gerenciamento de Ronei. Sentindo-se incompreendido, o rapaz tem seu grande amigo Luan (Lucas Wickhaus) para desabafar. Na mansão do astro sertanejo seu staff se completa com os funcionários Claudio (Alexandre David), um homem ingênuo e de bom coração que cozinha muito bem, e Rosinha (Yrla Braga), uma moça simples e muito fã de música sertaneja e dos astros que frequentam a mansão de João Raul.Produzida nos Estúdios Globo, Coração Acelerado é uma novela criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araujo. Bruna Ferreira assina a produção, e Lucas Zardo, a produção executiva. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim. Coração Acelerado estreia no dia 12 de janeiro de 2026.