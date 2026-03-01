Em 2026, os fins de semana ganham ainda mais destaque na programação da TV Globo com a chegada de Eliana às tardes de domingo. A partir de 15 de março, a apresentadora estreia o Em Família com Eliana, um programa que une música, boas histórias, competição e a valorização da cultura brasileira, mostrando as especificidades de diferentes regiões do País. A atração marca uma nova etapa na carreira de Eliana e reforça o time de grandes nomes que comandam programas de auditório no fim de semana.O conteúdo, pensado para toda a família, promete reunir diferentes idades em frente à TV. “O Em Família com Eliana nasce com a proposta de ampliar o espaço dedicado ao entretenimento intergeracional na programação da TV Globo. Queremos um programa que reúna avós, pais, filhos e netos na mesma experiência, criando pontes entre diferentes gerações por meio de histórias, música e emoção”, explica o diretor Geninho Simonetti.No Em Família com Eliana, a apresentadora visita e entrevista famílias musicais famosas, levando o público para dentro das casas desses ídolos. O programa também traz ao palco uma competição musical que contará com a torcida da plateia presente. Nessa disputa, famílias de diferentes regiões do Brasil, conectadas à música, contam suas histórias e mostram seus talentos, que são avaliados por um time de jurados formado por personalidades famosas e pela plateia. A cada programa, três famílias de diversos estilos musicais competem entre si, e apenas uma é escolhida para a próxima fase.“Vamos visitar todo o Brasil por meio dessas famílias musicais, e a casa de cantores que foram transformados pela música. Quero saber o que mudou na vida desses artistas; o que a música proporcionou para eles. Acho que teremos histórias muito inspiradoras, dos artistas e das famílias de telespectadores que se apresentarão no nosso palco”, comenta Eliana. “Ampliaremos o espaço para que todas as famílias que tenham ligação com música venham mostrar seus talentos na nossa competição, e ao contar suas histórias, traremos as curiosidades das regiões que moram, como as belezas naturais, gastronomia, cultura. Mostraremos um pouco de tudo do nosso país tendo essas famílias como representantes”, completa.A atração ainda terá um espaço no estúdio dedicado a acomodar uma personalidade convidada para acompanhar todo o programa, ao lado de um integrante de sua família; e Eliana vai comentar vídeos que viralizaram nas redes sociais. “Podem esperar muita diversão. Gosto do humor, vocês sabem. E teremos ainda um auditório bastante ativo, participando a todo momento. Estou morrendo de saudade da minha plateia, quero recebê-los como se estivessem em suas casas”, afirma Eliana. Com um formato vivo, o programa se renova a cada temporada, ganhando novos quadros, dinâmicas e temáticas que acompanham o público e mantêm a atração sempre atual.O programa ganha, ainda, um spin-off exclusivo no canal por assinatura GNT: as visitas às famílias famosas dão origem ao Em Família com Eliana: Pode Entrar, que estreia no dia 17 de março, às 22h45. Na produção, Eliana descobre os cantos que guardam histórias e o valor sentimental de cada lar, tudo isso acompanhado dos papos abertos e descontraídos sobre relacionamentos e intimidade. O público será presenteado também com momentos musicais exclusivos. O spin-off chega ao Globoplay para assinantes Premium no dia 18 de março. O Em Família com Eliana é apresentado por Eliana, dirigido por Geninho Simonetti e produzido por Polly Silva. A direção de gênero é de Monica Almeida. Já o spin-off Em Família com Eliana: Pode Entrar, no GNT, é apresentado por Eliana, tem direção de Geninho Simonetti roteiro de Raq Affonso. A produção dos conteúdos é dos Estúdios Globo.