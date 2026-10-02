Música, laços e culturas. O Em Família com Eliana deste domingo (4), marca a estreia da segunda temporada do Show em Família, competição entre famílias que têm a música presente em suas trajetórias em busca do título de ‘Família Mais Musical do Brasil’. A proposta continua: os competidores contam suas histórias de vida e apresentam os ritmos e tradições de diferentes regiões, mostrando como a música também é uma forma de preservar memórias, costumes e vínculos entre gerações.A nova temporada traz uma mudança na dinâmica: a plateia passa a ter papel decisivo no destino das famílias. Depois da escolha do júri – formado pelos convidados de cada edição -, a plateia terá o poder de salvar uma das famílias da eliminação por meio de votação. Outra novidade é a participação da comediante pernambucana Carol Maloca, que acompanha a competição diretamente dos bastidores. Ela mostra a torcida das famílias, a expectativa antes das apresentações, as reações aos resultados e o tudo o que acontece atrás do palco.Na primeira disputa, o programa recebe Mariana Fagundes, Jeninho e Panda como jurados. Além de avaliarem as apresentações das famílias, Mariana e Jeninho cantam Peão Todo Tatuado, e Mariana conversa com Eliana sobre a chegada da primeira filha, Ísis, e conta a história de seu relacionamento de mais de 20 anos com Alessandro. Jeninho, por sua vez, acompanhado do pai, Jenner Melo, aborda o apoio que sempre teve da família para a música. Já Shirlen, esposa de Panda, revela à Eliana como conheceu o músico, e ele traz a experiência da paternidade de Anthony, que tem Síndrome de Down, e canta Toca o Telefone.As primeiras três famílias a competirem são: Família Lira, de São Paulo; Família Silva, de Caicó, no Rio Grande do Norte; e a Família Rodrigues, de Maringá, no Paraná.A Família Lira é formada pelas gêmeas Gabriela e Luciana, de 24 anos, criadas por uma mãe solo. As duas começaram a estudar violino ainda crianças e passaram cerca de 13 anos no Instituto Baccarelli. Aos 16 anos, participaram de uma turnê com Andrea Bocelli no Brasil, além de terem se apresentado em óperas e no Theatro Municipal de São Paulo. Depois de se tornarem conhecidas como violinistas, as irmãs passaram a buscar também espaço como cantoras. De Caicó, a Família Silva leva ao programa a tradição do forró nordestino. Solange e Clodoaldo estão juntos há 29 anos e se conheceram tocando em bandas. O filho, Wendel, cresceu entre instrumentos e ensaios e transformou a rotina da família em conteúdo para as redes sociais. Representando Maringá, a Família Rodrigues reúne pai e filha: Robertson “Lobex”, de 51 anos, e Isadora “Dora” Rodrigues, de 24. A música aproxima os dois desde a infância de Dora, que cresceu acompanhando os shows do pai e entrou na banda Lobex aos 18 anos. Criada por Robertson, coincidentemente também há 24 anos, a banda começou no rock e passou a incorporar samba e pagode com a chegada da filha. O Em Família com Eliana é apresentado por Eliana, dirigido por Geninho Simonetti e produzido por Polly Silva, com roteiro final de Raq Affonso. A direção de gênero é de Monica Almeida.